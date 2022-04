Técnico de enfermagem abusa sexualmente de grávida no Amazonas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A autoridade policial relatou que as investigações iniciaram e foi possível chegar à identidade do homem. Foi solicitado à Justiça mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida no dia 24 de novembro de 2021, pelo juiz Gonçalo Brandão de Sousa, da Comarca de Itacoatiara.

De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, na ocasião do delito, a jovem havia ido ao hospital receber atendimento médico. O técnico de enfermagem a levou até uma sala e a aplicou uma medicação, após o que ela adormeceu.

(Foto:Reprodução) – Na terça-feira (05/04), por volta das 15h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), cumpriu mandado de prisão preventiva em nome do técnico de enfermagem Silvio Nunes Fróes, de idade não revelada, pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma jovem de 24 anos, que estava grávida de cinco meses. O crime ocorreu em outubro de 2021, nas dependências de uma unidade hospitalar daquele município.

