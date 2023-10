Operação da polícia prende pai e filho em SP suspeitos de aplicar golpe da pirâmide financeira em ciganos

Dinheiro encontrado com suspeitos em SP — Foto: Reprodução/TV Globo

Cerca de 200 de ciganos, entre eles da Argentina e Paraguai, foram até a delegacia na madrugada desta quinta-feira (26) ao saber da prisão e relataram ser vítimas; dinheiro, carros de luxo e barra de ouro foram apreendidos pela polícia.

Uma operação do Departamento Estadual de Investigações (Deic) prendeu na madrugada desta quinta-feira (26) pai e filho suspeitos de aplicarem o golpe da pirâmide financeira em centenas de ciganos, na capital paulista. Com eles foram apreendidos carros de luxo, dinheiro e barra de ouro.

Segundo a reportagem da TV Globo apurou, os ciganos eram atraídos pelas redes sociais a participarem do investimento de uma empresa de fachada.

Ao ganharem inicialmente, eles acabavam chamando outras pessoas para participarem do esquema. Porém, ao longo do tempo, os lucros não eram mais repassados.

Pai e filho tiveram a prisão temporária decretada e foram levados para o DEIC nesta quinta. Eles foram encontrados na Avenida Faria Lima com carros de luxo, uma mala lotada de dinheiro e barra de ouro.

Ao saberem da prisão, cerca de 200 ciganos foram até a polícia para relatarem que tinham sido vítimas da dupla. O caso continuará sendo investigado.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2023/07:03:17

