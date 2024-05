Operação Ararajuba destrói equipamentos usados na atividade de garimpo ilegal no Oeste do Pará

Trator usado na atividade de garimpo ilegal foi destruído durante operação Ararajuba — Foto: Polícia Federal / Divulgação

Prejuízos causados aos criminosos foram estimados em R$ 11 milhões.

Operação conjunta envolvendo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Polícia Federal, Força Nacional e Polícia Militar do Pará reprimiu o garimpo ilegal no período de 14 a 30 de abril, na região de Itaituba.

Segundo informações da PF, durante a execução da Operação, diversos equipamentos utilizados no garimpo ilegal foram destruídos, incluindo motores, escavadeiras hidráulicas (PC), dragas, uma motocicleta e estruturas de apoio aos ilícitos, além da lavratura de diversos autos de infração. Prejuízos causados na ordem de R$ 11 milhões.

No período de 05 a 25 de março deste ano, foi deflagrada a Operação Içamiabas, pelos mesmos atores, visando combater ilícitos ambientais nos eixos das BRs 163 e 230. Oportunidade na qual foram destruídos 43 itens, entre maquinários e equipamentos diversos, e 04 pontos de apoio a garimpagem ilegal, prejuízos que superam a ordem de R$ 3 milhões.

Essas ações conjuntas representam avanços significativos na luta contra o garimpo ilegal e na proteção do meio ambiente no oeste do Pará, evidenciando que a união de esforços entre diferentes órgãos e instituições é fundamental para enfrentar os desafios ambientais do Brasil.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/18:41:08

