Governo diz que 3% das máquinas apreendidas em operações ambientais em MT são destruídas por não terem possibilidade de remoção

O governo de Mato Grosso informou que de 1.113 máquinas e veículos apreendidos durante operações de combate a crimes ambientais no Estado, entre os anos de 2020 e 2023, apenas 38 foram destruídos.

O número representa 3,4% do total de apreensões no período. Segundo o Estado, a “destruição dos bens ocorreu porque estavam em regiões de difícil acesso e não havia a possibilidade de remoção, conforme prevê a lei federal de crimes ambientais n° 9.605/1998”.

Nesse período, 278 equipamentos e máquinas foram disponibilizados para prefeituras municipais, Polícia Militar, secretaria estadual de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, entre outras instituições, informou o governo, através da assessoria estadual de comunicação.

Entre os bens apreendidos estão caminhões, tratores e veículos, utilizados no desmatamento ilegal, exploração de floresta nativa em área de reserva legal e incêndios florestais. Também constam na lista de apreensões por crimes ambientais de 362 motosserras, 1285 animais e 95 mil metros cúbicos de madeira.

Semana passada, na região de Marcelândia (160 km de Sinop), foram apreendidos e destruídos alguns maquinários durante operação de combate a crimes ambientais. A medida gerou críticas, inclusive de parlamentares e Sema explicou, que nessa fazenda, houve “forma reiterada tem cometido crimes ambientais”. A SEMA, através da assessoria, afirmou que foram destruídos maquinários conforme prevê a lei federal de crimes ambientais

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2023/08:30:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...