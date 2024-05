Temporal pode ter provocado queda de avião que matou 3 pessoas no Pará, diz PF

Avião de pequeno porte cai no nordeste do Pará. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Inquérito da PF investiga queda de avião monomotor em Barcarena.

A Polícia Federal investiga acidente aéreo que matou três pessoas na sexta-feira (10), no município de Barcarena, nordeste do Pará. A PF realiza perícia no local no início da tarde deste sábado (11), enquanto isola o local e busca informações iniciais sobre a causa da queda do avião. Segundo informações preliminares, um temporal teria causado a queda da aeronave.

Segundo o que foi registrado na delegacia da Polícia Civil de Vila dos Cabanos, o acidente ocorreu por volta das 16h na área de mata do Ramal do Linhão, Arapari, em Barcarena.

O local está isolado, para que seja feita perícia detalhada pela PF. O inquérito policial vai apurar as causas e circunstâncias do acidente.

Temporal pode ter causado a queda

A hipótese inicial levantada, com base em relatos colhidos pelos policiais civis, é de que a aeronave caiu durante forte chuva. O piloto teria sobrevoado duas vezes um campo de futebol com aparente intenção de pouso, mas não conseguiu por conta do temporal.

Equipes das Polícias Civil, Científica, Militar, Federal e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o local. Foi feita remoção dos corpos, que pareciam ser dois homens e uma mulher. Foram encontrados documentos que reforçam essa hipótese, mas o estado dos corpos não permitiu confirmar que se trata das vítimas. Elas serão submetidos a exame de DNA e identificação por parte da papiloscopia da Polícia Civil.

Vítimas

O avião de pequeno porte transportava Marcio Antônio Neiss, de 44 anos, e Meilene Cristina Cirino Neiss, 42. O homem trabalhava em uma empresa de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, que confirmou a identidade do casal.

Em nota, a Hacker Industrial lamentou a morte dos dois e destacou o profissionalismo e gentileza de Neiss. O Grupo Escoteiro Caingangue, na mesma região catarinense, também se manifestou sobre a perda.

LEIA TAMBÉM

Queda de aeronave deixa dois mortos em Barcarena; assista

Fonte:g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/05/2024/09:57:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...