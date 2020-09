Governo do PA flexibiliza medidas de isolamento e igrejas podem ter ocupação de até 50% da capacidade

Aglomeração de feirantes e consumidores no Ver-o-Peso. — Foto: RAIMUNDO PACCÓ/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Decreto altera bandeiramento de risco para verde em 32 cidades da região metropolitana e para laranja nas regiões Tapajós e Xingu.

O governo do Pará anunciou na tarde desta quarta-feira (16) que as reuniões presenciais de caráter profissional no estado poderão ocorrer sem restrição ao número de participantes e igrejas podem chegar a 50% da ocupação. Segundo o governo, a medida vale para todas as regiões do estado, exceto às que estão em lockdown.

Além disso, o governo também flexibilizou as medidas de isolamento social na região metropolitana de Belém e em outras duas localidades. Apesar da mudança, ainda está proibida a realização de eventos no estado.

(CORREÇÃO: O G1 errou ao informar na publicação desta reportagem que as reuniões presenciais estavam permitidas sem restrição de participantes. Os tipos de reuniões que estão inclusas nessas medidas são apenas as de caráter profissional. A informação foi corrigida às 9h15, de quinta-feira,17.)

A partir de agora, as instituições religiosas podem funcionar sem a limitação na quantidade de pessoas, mas mantendo a taxa de ocupação de até 50% da capacidade do ambiente, exceto no caso de regiões em bandeira preta, onde as instituições devem seguir fechadas.

No decreto publicado no Diário Oficial, ficou determinado que Belém e outros 31 municípios da região estão autorizados a flexibilizar medidas de isolamento social. A partir de agora, a região, antes classificada como “risco intermediário”, representada pela bandeira amarela, passa a ser classificada como “risco baixo”, representada pela bandeira verde.

De acordo com o governo, as regiões metropolitana de Belém, Marajó Oriental e Baixo Tocantins estão no penúltimo estágio de flexibilização das atividades. Os espaços públicos, com a abertura permitida desde a bandeira amarela, agora poderão funcionar em maior capacidade.

Além da região metropolitana, outras duas áreas tiveram mudanças na classificação de risco. o governo anunciou que as regiões Xingu e Tapajós, antes classificadas como “risco médio”, representado pela bandeira laranja, agora passam a ser classificadas como “risco intermediário”, classificados pela bandeira amarela. Com a medida, as localidades terão as medidas de isolamento social ainda mais flexibilizadas, permitindo o aumento da capacidade de pessoas em estabelecimentos comerciais e igrejas.

Entenda o bandeiramento



Bandeiramento elaborado pelo Governo do Pará — Foto: Reprodução/ Governo do Pará

Durante o plano de retomada das atividades econômicas, o governo do Pará utilizará bandeiras para sinalizar as cinco fases de reabertura. Segundo o Governo, o estado foi dividido em zonas, que foram classificadas de acordo com a taxa de leitos de UTI disponíveis, taxas de testes e índice de contágio da doença em cada região.

Segundo os critérios determinados pelo Governo, cada região do estado foi enquadrado entre:

Risco Alto (bandeira vermelha) – municípios com taxa de transmissão alta e baixa capacidade do sistema de saúde

Risco Médio (bandeira laranja) – municípios com taxa de transmissão média e média capacidade do sistema de saúde

Risco Intermediário (bandeira amarela) – Municípios paraenses com taxa de transmissão intermediária e média capacidade

Risco Baixo (bandeira verde) – Municípios com taxa de transmissão baixa e alta capacidade do sistema de saúde

Risco mínimo (bandeira azul) – Município com taxa de transmissão mínima e alta capacidade do sistema de saúde

Apesar da classificação, a liberação para a retomada das atividades em cada setor ficará a cargo das Prefeituras. Foram elaborados 36 protocolos de retomada das atividades, para que elas ocorram de forma segura e gradual.

