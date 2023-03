Furto de energia elétrica: dez pessoas são presas pelo crime no nordeste do Pará

Policiais durante ações em Igarapé-Miri. — Foto: Divulgação

Além das prisões, foram instaurados oito Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e três inquéritos policiais por portaria.

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante dez pessoas, por crime de furto de energia elétrica, em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. O caso foi divulgado na segunda-feira (13).

Por meio da delegacia de combate aos crimes contra concessionárias de serviços públicos, as prisões foram feitas entre os dias seis e nove deste mês, durante uma operação de combate às ligações clandestinas, irregulares e desvios de energia elétrica no município.

De acordo com um levantamento prévio feito pelos agentes, foi constatada uma divergência de informações a respeito do consumo de energia em algumas residências. Assim, foi identificado que cerca de 50.000 kW/h estariam sendo desviados.

Diante dos fatos, policiais civis, em conjunto com peritos e técnicos da concessionária de energia elétrica, se deslocaram até os locais onde foram identificadas as fraudes.

Além das 10 prisões, foram instaurados 8 Termos Circunstanciados de Ocorrência e 3 Inquéritos por portaria.

Ainda durante a ação policial, foi realizado um levantamento dos mandados de prisão preventiva pendentes na unidade policial do município, além de buscas para identificar e qualificar outros casos como ameaças aos funcionários da concessionária de energia, que interferiam na realização das atividades de rotina.

De acordo com delegado Marcelo Mendes, da delegacia de combate aos crimes contra concessionárias de serviços públicos, “nos últimos dias, 50.000 kW/h foram desviados, o suficiente para abastecer trezentas casas. Com a operação deflagrada, os índices demonstram a diminuição de 17% das perdas”.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará — Belém em 14/03/2023/10:22:32

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...