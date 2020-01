Governo do Pará lança edital para contratação de organizadora de novo concurso das polícias Civil e Militar

Governo divulga edital para contratar organizadora de concurso das polícias Civil e Militar — Foto: Agência Pará

Após a escolha da empresa, novos editais serão divulgados com informações direcionadas aos candidatos.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) divulgou nesta quinta-feira (2) um edital para a contratação da empresa que realizará o próximo concurso público das Polícias Civil e Militar do Pará. Segundo o edital, a empresa selecionada deverá cuidar do planejamento, organização, realização, processamento e resultado final do exame.

De acordo com o Governo do Pará, após a escolha da empresa, novos editais serão divulgados com informações direcionadas aos candidatos. Esses editais vão informar sobre questões envolvendo inscrições, cargos e vagas disponíveis. A disponibilização desses editais deve acontecer ainda no primeiro semestre desse ano, segundo o Governo.

Para a Polícia Civil, o concurso deve abrir oportunidades para delegado, escrivão, investigador e papiloscopista. Já para a Polícia Militar, as vagas serão para o curso de formação de praças combatentes e curso de formação de oficiais combatentes. Segundo o Governo do Estado, ao todo deverão ser ofertadas 3.900 oportunidades, sendo 2.405 para a PM e 1.495 para a PC.

