Governo do Pará mantém bandeiramento amarelo em risco intermediário de contágio pela Covid-19

Bandeiramento elaborado pelo Governo do Pará — Foto: Reprodução/ Governo do Pará

Uma nova avaliação epidemiológica deve ser feita na próxima semana para determinar possíveis mudanças no bandeiramento.

O governo do Pará anunciou nesta sexta-feira (2) que não haverá mudanças no bandeiramento de risco da Covid-19 nas regiões do estado nesta semana. Com isso, todo o Pará continua na “bandeira amarela”, que representa risco intermediário de contágio pela doença. As informações foram divulgadas nas redes sociais do governo.

Desde a última semana, estudos do comitê, de acordo com Barbalho, indicam queda acentuada no nível de contágio em todas as regiões paraenses. No entanto, como forma de precaução, foi decidido a manutenção das medidas restritivas que já estão em vigor.

O percentual de ocupação de leitos clínicos exclusivos para tratamento da Covid-19, em todo o Estado, estava em 36,34%, e o de leitos de UTI (Unidade de terapia Intensiva) em 58,75%. Uma nova avaliação epidemiológica deve ser feita na próxima semana para determinar possíveis mudanças no bandeiramento.

