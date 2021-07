Incêndio em residência deixa uma pessoa ferida em Santarém; suspeita é de vazamento de gás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Incêndio em uma casa foi registrado na manhã desta sexta-feira (2) na avenida São Sebastião com Raimundo Fona, em Santarém, no oeste do Pará. Segndo informou o Corpo de Bombeiros à TV Tapajós, a principal suspeita é que o incêndio tenha sido causado devido a um vazamento de gás de cozinha.

You May Also Like