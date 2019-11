Governo Federal anuncia para 2020 implantação de escola cívico-militar em Santarém

Ministro da Educação, Abraham Weintraub (centro), destacou o uso de critérios técnicos para escolher os municípios — Foto: Luís Fortes/MEC

Anúncio do projeto-piloto foi feito nesta quinta-feira (21) pelo Ministério da Educação. Escolas estarão em 23 estados e no Distrito Federal.

O Ministério da Educação anunciou nesta quinta-feira (21) que Santarém, no oeste do Pará, será uma das cidades contempladas com implantação de uma escola cívico-militar em 2020, juntamente com uma em Ananindeua e duas em Belém. Ao todo, serão 54 instituições de ensino neste projeto-piloto.

A parceria do MEC com o Ministério da Defesa, que busca promover um salto na qualidade educacional do Brasil, vai ser implementada em 38 escolas estaduais e 16 municipais. A região Norte será contemplada com 19 escolas.

Cerca de 1.000 militares da reserva das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares da ativa vão atuar na gestão educacional das instituições. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, as escolas começam a funcionar já na volta às aulas.

Recursos

Em 2020, o MEC destinará R$ 54 milhões para levar a gestão de excelência cívico-militar para 54 escolas, sendo R$ 1 milhão por instituição de ensino. São dois modelos. Em um, de disponibilização de pessoal, o MEC repassará R$ 28 milhões para o Ministério da Defesa arcar com os pagamentos dos militares da reserva das Forças Armadas. Os outros R$ 26 milhões vão para o governo local aplicar nas infraestruturas das unidades com materiais escolares e pequenas reformas — nestas escolas, atuarão policiais e bombeiros militares.

Critérios

De militares a gestores, todos os envolvidos com o programa das escolas cívico-militares passarão por uma capacitação promovida pelo MEC. Antes do início das aulas, pontos focais das secretarias de Educação estaduais e municipais, diretores, professores, militares e profissionais de educação participarão de uma formação presencial e/ou a distância.

Entre os temas que serão abordados estão o projeto político-pedagógico, as normas de conduta, avaliação e supervisão escolar, além da apresentação das regras de funcionamento das escolas e as atribuições de cada profissional.

Por G1 Santarém — Pará

