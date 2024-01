Trairão-Pará: Homem é assassinado na zona rural

O crime de homicídio aconteceu no domingo, 14/01/24, na zona rural do município de trairão, no sudoeste do estado. Segundo informações, policiais militares do 70º pelotão da cidade de Trairão, foram procurados pelos populares, por volta das 17hs30min, informando que havia um homem todo ensanguentado na vicinal da “Batata”, há cerca de 6km da cidade, aparentemente com características de acidente.

Os militares foram até ao local, e confirmaram a veracidade da informação, porém após uma breve verificação, foi constatado que não se tratava de um acidente, mas sim de um homicídio, pois no corpo havia marcas de tiros. Em seguida a policia civil foi acionada para os devidos procedimentos legais, a vitima foi identificada por; Francisco Ailton Gomes da Silva.

Fonte: Blog Jhonny e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2024/09:54:41

