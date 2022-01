Jair Bolsonaro é internado em hospital de São Paulo

Jair Bolsonaro (Foto:Repdroudção) – De helicóptero, Bolsonaro deixou o litoral catarinense com destino a Joinville (SC), onde embarcou com a esposa Michelle Bolsonaro e a filha Laura.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na madrugada desta segunda-feira (3) em São Paulo após passar os últimos dias no litoral de Santa Catarina para um período de descanso. (A informação é do FolhaPress)

Segundo o Hora 1 (Globo), que registrou o desembarque, a comitiva presidencial seguiu em direção ao hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital.

As imagens do desembarque mostram o presidente descendo a escada do avião.

Em declaração ao UOL, o médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo afirmou que Bolsonaro tem suspeita de uma nova obstrução intestinal e fará exames na manhã desta segunda.

O presidente teria sentido dores abdominais, ainda em Santa Catarina, e precisou antecipar o fim da folga. Ele embarcou em direção a São Paulo ao lado de familiares e da comitiva.

Macedo operou o presidente após a facada na região abdominal, em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral. Desde então, o cirurgião acompanha o paciente.

O médico, que está nas Bahamas, aguarda voo para retornar a São Paulo e acompanhar Bolsonaro.

Em julho do ano passado, o presidente ficou internado durante cinco dias no Hospital Vila Nova Star, com quadro de obstrução intestinal.

Na ocasião, pouco antes da alta, o médico que o acompanha recomendou alimentos não fermentados, para evitar gases. Andar de moto também não ganhou aval do médico. “Sem condição.” A recomendação era para que Bolsonaro evitasse as motociatas até se recuperar plenamente.

