STF forma maioria para tornar réus mais 250 acusados de ataques em 8 de janeiro

Os denunciados são investigados dentro dos inquéritos nº 4.921 e nº 4.922. (Foto:Reprodução).

Os julgamentos estão sendo feitos por partes devido ao grande número de denunciados pela PGR. No total, são 1.390.

Neste domingo (7), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes votou para tornar réus mais 250 acusados do ato terrorista ocorrido no dia 8 de janeiro, quando houve invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília (DF). A Corte forma maioria para acatar a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O primeiro a acompanhar o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, foi Dias Toffoli, seguido por Cármen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin e agora Gilmar Mendes. Ainda faltam os votos dos ministros Luis Roberto Barroso, Luiz Fux e Kássio Nunes Marques.

O placar contra os acusados está em 6 a 1, com um voto divergente, do ministro André Mendonça, que rejeitou a denúncia contra 200 acusados.

Os julgamentos estão sendo feitos por partes devido ao grande número de denunciados pela PGR. No total, são 1.390. Os denunciados são investigados dentro dos inquéritos nº 4.921 e nº 4.922.

Os acusados

200 denúncias contra incitadores e autores dos atos antidemocráticos

50 denúncias contra executores do vandalismo

As acusações

Associação criminosa armada

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima

Deterioração de patrimônio tombado

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/08:12:41 Com informações do O Liberal.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...