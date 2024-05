Governo Federal decide instalar escritório de monitoramento no Rio Grande do Sul

Estragos por conta das chuvas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. — Foto: Reprodução

A estrutura vai atuar de forma integrada à Sala de Situação que foi montada em Brasília para organizar as ações de resgate, socorro e ajuda ao estado.

O governo federal decidiu instalar um escritório de monitoramento no Rio Grande do Sul para acompanhar a situação de calamidade pública no estado devido às fortes chuvas que atingem a região. A estrutura vai atuar de forma integrada à Sala de Situação que foi montada em Brasília para organizar as ações de resgate, socorro e ajuda ao estado. Até agora são 17 ministérios envolvidos nas operações, além das Forças Armadas, PRF, Conab e Dnit. Neste sábado uma nova comitiva de ministros vai ao estado para organizar a estrutura desse novo gabinete. Embarcam ao Rio Grande do Sul o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Em Brasília a Sala de Situação vai continuar mobilizada, inclusive uma reunião foi convocada para ocorrer na tarde deste sábado.

Nesta sexta-feira, o governo publicou uma portaria que orienta os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica a manter os recursos operacionais e logísticos e a informar a necessidade de estrutura para executar novas ações. O documento ainda determina que os comandantes das três Forças Armadas indiquem oficiais que vão atuar no Comando Operacional Conjunto.

Nesta sexta, o presidente Lula voltou a dizer que não vai faltar apoio ao governo do Rio Grande do Sul. E frisou que os 37 ministérios estão à disposição para ajudar nas ações de socorro.

Até a tarde desta sexta-feira, seis aeronaves Forças Armadas atuam em operações de resgate. Se o tempo melhorar, mais 11 aeronaves podem decolar em direção ao estado.

A Força Aérea do Uruguai também ofereceu uma aeronave em apoio. Ao todo, 936 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuam no salvamento de vítimas com 81 viaturas e 76 embarcações. Um Hospital de Campanha foi montado em Lajeado e outro deve deve ser criado no município de Estrela.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/19:54:57

