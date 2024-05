Justiça torna ré e manda soltar mulher que levou tio morto a banco

Mulher leva homem morto para sacar empréstimo em banco no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução

O Ministério Público do Rio tinha denunciado a sobrinha de “Tio Paulo” nessa quarta-feira (dia 1).

A Justiça do Rio aceitou a denúncia contra Érika Souza, a mulher que levou o tio morto a uma agência bancária para tentar sacar um empréstimo. Ela se tornou ré por vilipêndio de cadáver e tentativa de furto mediante fraude. No entanto, o Tribunal também aceitou o pedido da defesa de Érika para que ela responda em liberdade e determinou a expedição do alvará de soltura.

A decisão é da juíza Luciana Mocco, da 2ª Vara Criminal da Regional de Bangu. A magistrada concordou com os argumentos apresentados pela defesa, de que a manutenção da prisão seria uma medida extrema, já que Érika é ré primária, tem residência fixa e é portadora de saúde mental debilitada. Para a juíza, Erika também não apresenta periculosidade que possa prejudicar as investigações ou a ordem pública.

Apear de concordar que o caso tem grande clamor público, a juíza pontua que isso por si só não é suficiente. Dessa forma, determina a soltura de Érika, mas estabelece algumas medidas cautelares, sendo elas:

Comparecimento mensal ao cartório do juízo, para informar e justificar suas atividades ou eventual alteração de endereço. Neste caso, o novo endereço deverá ser informado antes da mudança, sob pena de decretação de nova prisão;

Considerando a comprovação de laudo médico indicando a necessidade de internação para tratamento da saúde mental, caso esta venha ocorrer, o juízo também deverá ser comunicado;

Proibição de ausentar-se da Comarca por prazo superior a sete dias, salvo mediante expressa autorização do juízo.

O Ministério Público do Rio denunciou nessa quarta (dia 1) ela pelos dois crimes. O MP ainda analisa a acusação de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, incluída no inquérito pela Polícia Civil na terça-feira (30).

Na denúncia, a promotora de Justiça Débora Martins Moreira destacou que Érika demonstrou “desprezo e desrespeito” pelo idoso, de forma consciente, ao levá-lo morto para sacar o dinheiro. O órgão também se manifestou contrário ao pedido da defesa de Érika de liberdade provisória, mas que foi concedido pela Justiça do Rio.

Na conclusão do relatório, o delegado que investiga o caso diz ter certeza de que Érika sabia que Paulo Roberto Braga já estava morto. Segundo Fabio Souza, houve uma “gritante omissão de socorro”, porque, mesmo sabendo que a vida do tio corria risco, ela decidiu ir ao shopping e depois ao banco.

Érika Souza estava presa no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

