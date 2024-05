PL define novo local para evento com Jair e Michelle Bolsonaro em Belém; veja onde será

Chegada do casal Jair e Michelle Bolsonaro a Belém está programada para as 12 horas do dia 7 (Foto: DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Ex-presidente e ex-primeira-dama ficarão dois dias no Pará e participarão de atos em três municípios.

O Partido Liberal (PL) definiu um novo local para o evento político que contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em Belém, na próxima terça-feira (07.05). Segundo informações divulgadas pelo partido na noite desta sexta-feira (03.05), o encontro com correligionários marcado para as 18h30 será na avenida Doca de Souza Franco.

Bolsonaro e Michelle ficarão dois dias no Pará. Eles desembarcam na capital paraense às 12 horas do dia 7. Do Aeroporto Internacional de Belém, o casal segue em motocarreata – conforme divulgado pelo deputado federal Éder Mauro – para o Distrito de Icoaraci, onde irão almoçar ao lado de apoiadores. No início da noite, eles participam do ato político na Doca. O evento será aberto ao público.

Inicialmente, o evento do PL em Belém seria realizado na Assembleia Paraense, mas o clube anunciou, nesta quinta-feira (02.05), a rescisão do contrato de aluguel. Em nota, a AP argumentou de que se tratava de um “evento de massa, com uma quantidade esperada de pessoas muito maior do que a estimada nas tratativas para a assinatura do contrato”, o que, segundo o clube, colocaria em risco a segurança dos associados e do patrimônio.

Marabá e Parauapebas

Além de Belém, os dois também visitarão Marabá e Parauapebas, na quarta-feira (08.05). Conforme informações divulgadas pelo PL, a previsão é de que o casal chegue ao Aeroporto de Marabá às 5h do dia 8.

Pela programação divulgada pelo deputado estadual Toni Cunha, do aeroporto, o ex-presidente e a esposa seguem para a concentração em frente à loja Havan, de onde sairá uma motocarreata até a praça Duque de Caxias, na Velha Marabá, onde haverá um evento político. Também no dia 8, Bolsonaro e Michelle participam de um ato em Parauapebas. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o evento no município.

Pré-candidaturas

No Pará, Bolsonaro deve lançar pré-candidatos a prefeito do PL em diferentes municípios. Entre os nomes que devem ser confirmados, está o de Toni Cunha, pré-candidato à Prefeitura de Marabá, Dr. Felipe, que deve concorrer ao Executivo de Parauapebas, Hesinho Moreira, que será candidato do PL no município de Paragominas, JK do Povão, o nome para concorrer pelo partido em Santarém, e Mazio Bandeira, liderança do partido em Altamira.

Também há a expectativa de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Éder Mauro, que deve entrar na disputa pela Prefeitura de Belém.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/20:00:28

