Governo Federal ofertará quase 223 mil vagas para primeira edição do Sisu 2023

Nesta primeira edição de 2023, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC) e do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), ofertará 222.145 vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior (a grande maioria das vagas são das instituições federais). As inscrições para o Sisu serão abertas no dia 28 de fevereiro e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 3 de março (hora do DF).

Ainda não é possível consultar as vagas no site oficial do Sisu. No entanto, o Portal Nacional da Educação preparou um mapa interativo com o total de vagas de cada instituição de ensino superior, termo de adesão das universidades, número de vagas por unidade da federação e o cronograma do processo seletivo da 1ª edição do Sisu.

Todas as instituições públicas de educação superior puderam aderir ao Sisu para ofertar suas vagas nesta edição do primeiro semestre de 2023 em todo o País.

Cronograma:

*data a definir – consulta das vagas;

*28 de fevereiro a 03 de março – inscrições;

*07 de março – resultado da Chamada Regular;

*data a definir – matrícula

*07 de março a data definir – manifestação da Lista de Espera;

*data a definir – convocação da Lista de Espera;

Distribuição das vagas ofertadas

Confira o total de vagas ofertadas por estado e Distrito Federal:

*UF Total de Vagas

*Minas Gerais (MG) 26.196

*Paraíba (PB) 19.028

*Bahia (BA) 16.295

*Pernambuco (PE) 16.061

*Rio de Janeiro (RJ) 15.788

*São Paulo (SP) 13.269

*Rio Grande do Norte (RN) 13.242

*Rio Grande do Sul (RS) 12.919

*Paraná (PR) 11.881

*Ceará (CE) 11.357

*Mato Grosso (MT) 8.122

*Alagoas (AL) 7.805

*Goiás (GO) 6.828

*Piauí (PI) 6.173

*Sergipe (SE) 5.856

*Santa Catarina (SC) 5.791

*Mato Grosso do Sul (MS) 5.473

*Espírito Santo (ES) 4.784

*Maranhão (MA) 4.648

*Amazonas (AM) 2.781

*Pará (PA) 2.729

*Acre (AC) 1.880

*Amapá (AP) 1.377

*Distrito Federal (DF) 1.012

*Roraima (RR) 850

*Rondônia (RO) 0

*Tocantins (TO) 0

*BRASIL 222.145

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/12/2022/07:05:53 com informações Portal Nacional da Educação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...