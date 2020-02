Governo prevê a realização de 11 concursos públicos para este ano

Seplad também já confirmou escolha da empresa organizadora dos certames da Polícia Civil e Polícia Militar (Foto:Divulgação)

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) confirmou, nesta quarta-feira (5) a realização do concurso público da Polícia Civil e Polícia Militar. O prazo para a abertura da licitação, que irá escolher a empresa organizadora dos certames, vai iniciar nos próximos dias 17 e 19 de fevereiro. Para este ano, o governo do Estado prevê a realização 11 concursos públicos.

Após a escolha da empresa responsável da seleção da Polícia Civil e Polícia Militar, novos editais serão divulgados com informações sobre inscrições, cargos, salários e vagas disponíveis.

Para a titular da Seplad, Hana Ghassan, a realização dos concursos públicos faz parte de um conjunto de ações do governo do Pará, para assegurar os direitos da sociedade.

“O concurso da Polícia Civil e Polícia Militar será realizado para incentivar e fomentar os que buscam exercer a atividade pública, além de aumentar o efetivo da categoria e dar mais seguridade ao cidadão, para que ele possa exercer o seu direito de forma digna, como conviver em sociedade, trabalhar e poder aproveitar os momentos de lazer”, disse Ghassan.

Vagas

Para a Polícia Civil, as oportunidades serão destinadas para delegado, escrivão, investigador e papiloscopista. Já para a Polícia Militar, as vagas são para o curso de formação de praças combatentes e curso de formação de oficiais combatentes. Ao todo, deverão ser ofertadas 3.900 oportunidades, sendo 2.405 para a PM e 1.495 para a PC.

Para o ano de 2020, o governo do Estado prevê a realização de 11 concursos públicos. Confira:

Procuradoria Geral do Estado (PGE) – Área Administrativa (Nível Médio e Nível Superior);

Secretária de Educação (Seduc) – Nível Superior;

Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) – Nível Médio e Nível Superior;

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) – Nível Médio e Nível Superior;

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) – Nível Médio e Nível Superior;

Hospital Ophir Loyola (HOL) – Nível Médio e Nível Superior;

Hospital de Clínicas Gaspar Viana (FHCGV) – Nível Médio e Nível Superior;

Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) – Nível Superior;

Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA)

Universidade do Estado do Pará (Uepa);

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

