“Zé Pequeno” é morto a tiros na porta de casa no interior do Pará

O jovem Elton Rodrigues Filipe, de 19 anos, foi assassinado na noite deste sábado (27). Ele foi alvejado com vários disparos efetuados por dois criminosos ainda não identificados na porta de casa, no setor Morada da Paz, em Redenção, no sul do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos surpreenderam a vítima, que não teve chance de escapar do atentado. Testemunhas relataram as autoridades que Elton foi abordado por dois homens em um carro sem placa, que dispararam contra o jovem. A vítima morreu ainda no local.

Segundo os familiares da vítima, Elton era conhecido como “Zé Pequeno” e era usuário de entorpecentes. A Polícia Civil de Redenção investiga as possíveis motivações do crime e agora tenta identificar e localizar os autores do crime.

Com informações Correio de Carajás

