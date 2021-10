Governo prorroga suspensão de cadastros do Bolsa Família e CadÚnico

O governo federal suspendeu por mais 180 dias as atualizações cadastrais do programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7/10).

De acordo com o Ministério da Cidadania, o objetivo da medida é evitar aglomerações e a exposição de beneficiários do programa à infecção por Covid-19.

A portaria suspende até março de 2022 os processos de averiguação e revisão cadastral dos programas. Além disso, beneficiários que não tiverem as informações cadastrais atualizadas não serão penalizados com o bloqueio dos benefícios.

As atualizações cadastrais dos programas sociais foram suspensas pela primeira vez em março de 2020, pelo Ministério da Cidadania. Com o avanço da pandemia de Covid-19, a medida foi prorrogada diversas vezes ao longo do ano passado.

Fonte: Metrópoles/Foto:Reprodução

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...