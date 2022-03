Governo publica decreto que restringe venda de pescados para fora do Pará entre 1º e 15 de abril

Mercado de pescados no Ver-o-Peso em Belém — Foto: Fernando Araújo/Agência Pará

Medida é para garantir abastecimento interno durante a Semana Santa. Haverá feira de pescados.

O Governo do Pará publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira (24) um decreto estabelecendo restrições na saída e venda de pescados para fora do estado entre 1º e 15 de abril. (As informações são g1 PA — Belém).

A medida divulgada nesta sexta-feira (25) é para “garantir o abastecimento do tradicional pescado à população na Semana Santa”, quando o consumo interno aumenta, segundo o coordenador de aquicultura da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Alan Pragana.

No entanto, segundo ele, não há proibição na venda. Neste período, ficará suspenso “a emissão de documentos necessários para a movimentação de toda e qualquer espécie de pescado in natura, fresco, resfriado, congelado e curado (salgado) para fora do estado do Pará”. A exceção será para pescados congelados e com selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

Feira do Pescado

O governo estadual anunciou também nesta sexta-feira que haverá uma “Feira do Pescado” nos dias 13 e 14 de abril de 2022.

Por enquanto, foram anunciados três pontos de vendas: no Centur, na Aldeia Cabana e no Parque Shopping. Os fornecedores e vendas por delivery estão em discussão.

