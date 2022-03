Capacitações profissionais, gratuitas e on-line na área de TI têm inscrições abertas

Cada um dos cursos gratuitos na área conta com 50 vagas

Estão abertas as inscrições para capacitações gratuitas oferecidas pelo programa Potência Tech 2022, com especializações voltadas para Programação Front End, Programação Back End e Data Analytics. A iniciativa incentiva a formação de profissionais na área de Tecnologia da Informação (TI) por meio de cursos gratuitos on-line e bolsas de estudos.

As inscrições seguem até o dia 7 de abril para as 150 vagas disponíveis. Para participar é preciso se inscrever no site do Potência Tech e preencher os requisitos como: possuir idade igual ou maior que 18 anos, ensino médio completo e residir no Brasil. Será necessário também se cadastrar previamente no site do programa. Para a inscrição, serão necessários dados como nome completo, e-mail, celular, CPF, estado, entre outras informações como renda familiar, curso de interesse, raça, gênero, e outras informações.

Cada um dos cursos gratuitos na área de TI conta com 50 vagas e os conteúdos serão ministrados de forma remota, com aulas à noite, totalmente ao vivo. O curso introdutório on-line será dos dias 8 a 18 de abril e o desafio on-line acontecerá entre os dias 19 e 24 do mesmo mês. Já as entrevistas serão entre 27 de abril e 9 de maio. Os cursos estão previstos para terem início no dia 11 de abril.

No curso de Desenvolvedor Front- End, os participantes vão aprender a desenvolver e elaborar projetos de aplicações para web, além de fazer a publicação de aplicações web e codificar interface visual de sites dinâmicos.

No curso de Desenvolvedor Back-End, os ensinamentos serão voltados ao desenvolvimento de algoritmos e serviços, em que os alunos aprenderão a codificar back-end de aplicações web, organizar o processo de trabalho no desenvolvimento e criação de projetos de aplicações web.

Já no curso de Data Analytics, será ensinado a coletar dados e gerenciá-los dominando as ferramentas mais utilizadas no mercado, com o intuito de criar correlações e formular novos conceitos das informações que servirão de guia para as estratégias da empresa tomando as melhores decisões.

