Graciele Lacerda exibe barriga finíssima e sensualiza na web

Recentemente, a musa foi acusada de criar perfis fakes para atacar a família do seu noivo, Zezé di Camargo.

Graciele Lacerda, noiva de Zezé di Camargo, usou os stories nesta segunda-feira (27) para mostrar os resultados do detox que tem apostado nos últimos dias. De biquíni laranja, a influencer aparece com o corpo bem definido.

“Ano passado eu fiz e olha como desenha o músculo e seca de gordura em 15 dias. Mais um resultado meu do detox de 15 dias. Ele é incrível”, comentou ela, que fez um comparativo com o resultado que obteve ano passado e do atual momento.

Mas nem tudo são flores. Recentemente, Graciele Lacerda foi acusada de criar perfis fakes para atacar a família do seu noivo, Zezé di Camargo. Sem papas na língua, ela mandou a real na web.

“Infelizmente estou sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada e caluniada. É muito difícil neste momento ter uma sabedoria, uma estrutura psicológica. Sou muito forte e tenho uma fé inabalável, graças a Deus, mas tenho que esperar e ficar quieta, e isso está sendo muito difícil pra mim”, disparou ela.

