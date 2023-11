Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Veja também desfalques, arbitragem e outras informações sobre partida válida pela 36ª rodada do Brasileiro

Protagonistas de uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil, Flamengo e Atlético-MG fazem partida decisiva nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de uma rodada em que Botafogo e Palmeiras perderam pontos, o Flamengo chega embalado por duas vitórias e vivo no sonho do eneacampeonato brasileiro. Com Pedro e Everton Cebolinha em excelente fase na frente e a defesa ajustada atrás, o Rubro-Negro tenta a sétima vitória com Tite, que completa 10 jogos nesta quarta-feira.

O Galo vem de uma vitória em cima do Grêmio, por 3 a 0, na Arena MRV. O time de Felipão está invicto há sete rodadas e colou nas primeiras posições, entrando de vez na briga pelo título. Para manter o sonho vivo, precisa vencer o Flamengo, que tem três pontos a mais na tabela de classificação.

Escalações Prováveis

Flamengo – técnico: Tite

Embalado pelas por quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Flamengo tem apenas uma baixa para o duelo com o Atlético-MG. O problema é que trata-se de Erick Pulgar, um dos melhores jogadores do time em 2023. Ele tomou o terceiro cartão amarelo em falta boba contra o América-MG e não joga.

Time provável: Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro.

Quem está fora: Erick Pulgar, suspenso.

Pendurados: Ayrton Lucas e Matheuzinho.

Atlético-MG – técnico: Luiz Felipe Scolari

O Galo passou ileso na última rodada em relação aos pendurados e não perdeu ninguém para a partida diante do Flamengo. O time de Felipão tem o retorno de Igor Rabello, após cumprir suspensão. Paulinho, artilheiro do Brasileirão, e Hulk, destaque do time, estão disponíveis.

Time provável: Everson, Saravia, Jemerson e Maurício Lemos; Guilherme Arana, Otávio, Zaracho, Edenilson (Alan Franco), Igor Gomes (Rubens), Paulinho e Hulk

Quem está fora: Battaglia e Bruno Fuchs (departamento médico);Vargas (transição física)

Pendurados: Alan Franco, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Jemerson, Mariano, Matheus Mendes, Otávio, Pedrinho e Saravia

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA)-SC

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA)-PR

Assistente 2: Bruno Raphael Pires (FIFA)-GO

Quarto Árbitro: Maguielson Lima Barbosa-DF

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (VAR-FIFA)-PB

Fonte: GE GLOBO/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/08:23:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...