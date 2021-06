Marido de Paulo Gustavo faz homenagem um mês após a morte do humorista

Thales Bretas lembra um mês da morte do marido Paulo Gustavo (Foto:Crédito: Reprodução/Instagram)

Vários famosos também lembraram do amigo em suas redes sociais

Thales Bretas fez uma publicação em seu Instagram para lembrar um mês da morte do companheiro, Paulo Gustavo, que morreu vítima das complicações da covid-19, no dia 4 de maio.

“Que saudade do seu beijinho e do seu carinho… 1 mês sem seu corpo presente, mas nenhum minuto sem você”, escreveu na legenda de um vídeo em que aparece com o humorista.

Além de Thales Bretas, vários famosos publicaram homenagens ao ator e humorista nesse primeiro mês da morte dele.

Fábio Porchat disse que ainda segue sem acreditar na partida do amigo. “Um mês, Paulito… Ate agora sem acreditar. Que loucura. Que loucura. Que tristeza. Que dor”, escreveu.

Ingrid Guimarães lembrou que a morte do ator causou comoção nacional. “Paulo Gustavo virou nome de rua, projeto de lei e onde eu vou ainda só perguntam de vc”, publicou. “Mas o que eu tenho saudade mesmo é do Gusti. Desse dia a dia de vc passar lá em casa e me convencer a beber numa terça feira, ou cancelar tudo pra tomar café. Sua morte e a de centenas de milhares de brasileiros, criaram um paradigma de urgência de vida pra muita gente. Na real, a gente nem acredita ainda. Pq seus vídeos e piadas ecoam diariamente por aí”.

Tata Werneck, que também era muito próxima de Paulo Gustavo, disse que sonha com ele todas as noites.

“Eu vejo seus vídeos e rio tanto. Você estará sempre aqui! Na sua família. Nos seus filhos. Nas obras que ajudou a construir. E na sua ARTE única! Suas personagens brilhantes. Você está aqui sim. E eu sonho com você todas as noites. Impossível escrever sobre você e não estar aos prantos. Eu te amo tanto”.

04/06/2021 – 13:07

Por: Redação

