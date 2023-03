Grave acidente com micro-ônibus da Burburé com carreta deixa feridos ente os s distritos de Miritituba e Campo Verde em Itaituba

Acidente envolvendo micro-ônibus e carreta deixa três pessoas feridas em Itaituba (Fotos>Redes sociais)

Acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (01) entre os distritos de Miritituba e Campo Verde; Não houve vítimas.

Itaituba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do Sudoeste Paraense. É o décimo quarto município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense. Possui o décimo terceiro maior produto interno bruto no estado. A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil, além de ser destaque nos vestibulares regionais, estaduais e nacionais, e no ensino da música.

Um grave acidente envolvendo um micro-ônibus da Cooperativa Buburé e uma carreta de grande porte foi registrado na tarde desta quarta-feira (01) por volta das 17h, entre os distritos de Miritituba e Km 30. Segundo informações, o Micro-ônibus vinha do Jardim do Ouro, com cerca de 9 pessoas, incluindo o condutor, identificado como Alcides Pereira de Sousa. Ainda segundo informações, o Micro-ônibus estaria a 3 Km do Campo Verde em direção a Miritituba, quando por motivos desconhecidos, acabou se chocando contra a traseira de uma carreta, deixando a frente do Micro-ônibus completamente destruída.

É possível ver em alguns vídeos, pessoas que estavam no local do acidente ajudando o motorista do ônibus a sair do veículo. O mesmo teria sofrido uma pancada leve na perna direita.

De acordo com relatos, pelo ao menos 3 pessoas ficaram feridas. Dois passageiros com cortes superficiais e lesões leves tiveram atendimento no local e foram encaminhados de ambulância para a Unidade de Saúde. Uma passageira não identificada precisou ser encaminhada de ambulância para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI) com suspeita de fratura em uma das pernas.

Alcides foi ouvido pelas autoridades ainda no local. As autoridades informaram que será feita uma investigação do que pode ter causado o acidente.

Segundo informações do Subtenente Lino do Corpo de Bombeiros de Itaituba, a situação foi controlada e não há vítimas fatais.

