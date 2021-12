Grave acidente entre caminhões deixa dois mortos na BR-163 em Novo Progresso

A colisão aconteceu na tarde desta quinta-feira, na serra da Anita próximo à comunidade São José em Novo Progresso. (fotos: Via WhatsApp)

Um grave acidente entre caminhões deixou dois mortos, na tarde desta quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, na rodovia BR-163, sentido Novo Progresso/Moraes Almeida, na serra da Anita distante 38 km da cidade de Novo Progresso.

Conforme a informação de morador das proximidades, uma carreta retornava do Porto de Miritituba descia a serra vazia, e o bitrem rodou e atingiu a pista contraria, quando outro caminhão tipo madeireiro seguia sentido contrário (Novo Progresso/Moraes Almeida) , colidiu com o bi trem. No Caminhão Mercedes de cor azul que acabou colidindo com a carreta tinha o motorista e um caroneiro, morreram no local. O motorista da carreta não se feriu. Outros veículos acabaram colidindo atrás (não temos informações de vitimas), chovia muito no momento do acidente, a pista bastante escorregadia. O acidente aconteceu por volta das 17h e causa um congestionamento quilométrico na rodovia federal.

O passageiro do caminhão azul (madeireiro), e o motorista (não forma identificados), morreram na hora.

Ainda segundo o morador, o trânsito ficou completamente travado no local, com mais de um quilômetro de congestionamento.

