Capacitação com auxílio financeiro seleciona estudantes com nota do Enem; saiba mais

A ação é uma parceria entre o Descomplica e o programa Buser



Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, ou estão inscritos para fazer as provas em janeiro de 2022, ganharão uma oportunidade de capacitação com auxílio financeiro. Uma iniciativa do Buser Tech, em parceria com a Faculdade Descomplica, vai oferecer oito opções de curso aprovados pelo MEC com bolsa auxílio mensal de R$ 3 mil. Serão 50 vagas disponibilizadas para início em janeiro de 2022.

Os selecionados estudarão linguagens de programação Python e Javascript e terão a oportunidade de estagiar na sede da empresa em São José dos Campos (SP). A seleção visa formar 50 programadores para atuar no mercado. Alguns dos requisitos para se candidatar ao programa são ter a partir de 16 anos e prestar a prova do Enem 2021, ou um vestibular de faculdades de tecnologia ou engenharia. A seleção inclui a nota obtida no Enem 2021 e etapas de entrevistas individuais on-line e testes comportamentais. Candidatos de escolas públicas terão pontos adicionais na seleção.

Os participantes também poderão escolher um dos oito cursos acadêmicos a distância da Faculdade Descomplica: Banco de Dados, Computação em Nuvem, Sistemas para Internet, Jogos Digitais, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia da Computação, para início dos estudos em 2022.

Os aprovados poderão ser efetivados já no primeiro ano do programa, a depender do desempenho. Interessados podem fazer a inscrição por meio de um formulário disponível no site do Buser até 30 de dezembro. Os selecionados serão conhecidos após a divulgação dos resultados do Enem.

Quem não for selecionado no processo seletivo da Buser em parceria com o Descomplica, pode se inscrever para um dos cursos da Faculdade Descomplica com bolsas de estudo do Educa Mais Brasil. As inscrições ficam disponíveis ao longo do ano e não é necessário apresentar a nota do Enem. Basta acessar o site do Educa e fazer a inscrição.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil



