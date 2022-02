Grave acidente entre carro e ônibus deixa um morto, em Ipixuna do Pará

Um grave acidente de trânsito, envolvendo um carro de passeio e um ônibus de viagem intermunicipal, deixou o motorista Eliel da Silva Moura morto, na madrugada deste sábado (12), em Ipixuna do Pará, região nordeste do estado. (Foto: Reprodução O Liberal)

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar local, a colisão ocorreu no quilômetro 218 da rodovia BR-010, a Belém-Brasília, por volta de 3h15. A vítima conduzia o carro de passeio. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Também não foi detalhado se os ocupantes do ônibus sofreram algum tipo de lesão. (A informação é do O Liberal)

A Polícia Científica do Pará (PCP) esteve realizando a remoção do corpo de Eliel. O trabalho pericial será determinante para esclarecer as circunstâncias da colisão entre os veículos. O caso foi registrado pela Superintendência Regional/Capim como crime de trânsito – homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil informou que investiga o fato, por meio de um inquérito policial.

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2022/08:29:57

