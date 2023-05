Estudante do Pará é a vencedora nacional do Concurso de Redação de Cartas

A vencedora nacional da 52ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas é Edinayana Costa Sarmento, de Monte Alegre (PA), aluna de 15 anos do Colégio Estadual de Ensino Médio Presidente Fernando Henrique.

A aluna e a escola vencedora receberão premiações no valor de R$ 10 mil e R$ 10,5 mil, respectivamente.

A estudante Edinayana Costa receberá também um troféu, um certificado e uma viagem para participar da cerimônia oficial de premiação, agendada para acontecer no Correios Sede, em Brasília (DF), no segundo semestre.

Promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, o concurso no Brasil é realizado pelos Correios e acontece em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa – fase internacional – é realizada pela UPU.

O tema deste ano foi “Imagine que você é um super-herói e sua missão é tornar todas as estradas do mundo mais seguras para as crianças.

Escreva uma carta para alguém explicando quais superpoderes você precisaria para cumprir sua missão”. O objetivo é melhorar a alfabetização de jovens por meio da redação de cartas, incentivando a expressão da criatividade e o aprimoramento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes.

A carta da estudante traz, inspirada nas histórias de Sumé, um Deus que rege as leis e a sabedoria na cosmovisão indígena, quais poderes teria para que ocorresse segurança nas rodovias. Agora, a redação concorre à disputa da fase internacional.

Por meio do Concurso Internacional de Redação de Cartas, os Correios reforçam o importante papel de responsabilidade social que vêm desenvolvendo junto à sociedade. Destaca-se também que os resultados da realização do concurso nos últimos 51 anos são bastante expressivos no cenário internacional.

Desta forma, além de fomentar a educação no contexto nacional, a empresa também tem contribuído para alavancar, no campo educacional, a representatividade do país em esfera global.

O segundo e o terceiro colocados nacionais foram, nessa ordem: Cesar Augusto Leonel de Carvalho, de 14 anos, do Colégio Parthenon – Bom Clima, de Guarulhos (SP); e Matheus de Miranda dos Santos, de 15 anos, do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do RJ, do Rio de janeiro (RJ). Eles também recebem premiações: o 2º colocado (aluno e escola) recebem, respectivamente, R$ 8 mil e R$ 8,5 mil; já o 3º colocado (aluno e escola) ganham, respectivamente, R$ 6 mil e R$ 6,5 mil.

Todos os resultados da fase nacional e estadual já estão publicados no site dos Correios.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/17:23:47 Com informações do ascom Correios – Imprensa – Caixa Postal.

