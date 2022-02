Zé Felipe cancela show em Novo Progresso

Ze Felipe (Foto:Reprodução) -O Cantor que cumpriu agenda em Sinop (distante 585 km de Novo Progresso) na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, cancelou o “show” em Novo Progresso do dia 12.

O cantor Zé Felipe, cancelou show que seria realizado no dia 12 de fevereiro na Apronop em Novo Progresso. Segundo a organização do evento aeronave do cantor estava em Sinop no Mato Grosso, não conseguiu decolar devido à chuva.

Os detalhes foram divulgados por sua assessoria por meio de comunicado nas redes sociais.

O evento contou com vendas de ingresso antecipada e aconteceria no dia 12 de fevereiro de 2022, na APRONOP. Organizadores não divulgaram como será feito o reembolso ou a nova data do Show.

O Cantor enviou vídeo explicando o cancelamento

Assista

Ze Felipe

Já Zé Felipe é um dos seis filhos do sertanejo Leonardo e, apesar de abraçar o gênero musical do pai, também se joga no funk, brega e piseiro. Ele possui 21,1 milhões de seguidores em seu Instagram, que também gira em torno de momentos com a esposa e a filha, além de shows e viagens.

Natural de Goiana, Goiás, o cantor José Felipe Rocha Costa, conhecido como Zé Felipe, nasceu em 21 de abril de 1998. Filho do cantor sertanejo Leonardo, o rapaz já despertava interesse pela música desde muito novo. Foi com o incentivo do pai que ele decidiu seguir carreira musical no mundo sertanejo e conseguiu se tornar hoje um dos grandes nomes do estilo musical no país.

Zé Felipe é filho do também cantor Leonardo e da jornalista Poliana Rocha, os seus irmãos são João Guilherme Ávila, Pedro Leonardo e Matheus Vargas. Ele é casado com a digital influencer Virgínia Fonseca e tem uma filha chamada Maria Aliece. Desde quando era criança Zé Felipe já tinha despertado a paixão pela música e quando jovem o seu sonho virou realidade.

O cantor é dono de grandes marcos no mundo da música. Seus hits além de enormes registros de visualizações nas plataformas, como no Youtube, também estão entre as mais ouvidas em streamings como Spotify. Na última sexta-feira (12), o cantor lançou a música “Toma Toma Vapo Vapo”, em parceria com Mc Danny, e teve mais de 2 milhões de visualizações em apenas 10 horas.

“Toma Toma Vapo Vapo”

Por:Jornal Folha do Progresso em 14/02/2022/08:09:14

