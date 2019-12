Grêmio atropela São Paulo e garante vaga na fase de grupos da Liberta

No confronto direto pelo G4 do Campeonato Brasileiro, melhor para o Grêmio. Neste domingo, o time comandado por Renato Gaúcho recebeu o São Paulo, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não decepcionou, saindo de campo com a expressiva vitória por 3 a 0, gols de Luciano (2) e Vitor Bueno (contra).

Neste domingo, o São Paulo entrou em campo garantido na Copa Libertadores, mas na fase preliminar. Tendo como principal objetivo a vaga direta à fase de grupos do torneio continental, o time comandado por Fernando Diniz até conseguiu segurar os donos da casa no primeiro tempo, entretanto, na etapa complementar acabou sofrendo três gols em sete minutos.

Com o resultado, o Grêmio, sim, está garantido na fase de grupos da Libertadores e terá apenas de cumprir tabela nas duas rodadas restantes. O São Paulo por sua vez, tentará, enfim, alcançar seu principal objetivo na próxima quarta-feira, contra o Internacional, no Morumbi.

O jogo – São Paulo e Grêmio travaram um primeiro tempo disputado. A primeira grande chance de gol aconteceu apenas aos 22 minutos, e em bola parada. Alisson cobrou falta no primeiro pau, e Luciano subiu mais alto que todo mundo para cabecear firme, mas mandou por cima do gol, rente ao travessão de Tiago Volpi. Logo em seguida, Alisson aproveitou o vacilo na saída de bola adversária, fez o desarme e tocou para Everton, que arriscou de fora da área, chutando para fora.

O São Paulo, como de costume, tinha mais posse de bola, mas esbarrava no último terço do campo, onde não conseguia o último passe para gerar finalizações. Desta forma, coube a Bruno Alves, aos 25 minutos, arrancar da defesa, deixar Maicon para trás e bater de fora da área, exigindo boa defesa de Paulo Victor, que ainda foi atrapalhado pelo quique da bola.

Com o passar do tempo, o mesmo problema enfrentado pelo São Paulo passou a ser também do Grêmio: a falta de criatividade. Aos 32, Luciano até tentou balançar as redes finalizando de fora da área, já que a bola não chegava em seus pés, mas faltou pontaria. Já aos 38, aí sim os donos da casa conseguiram trocar passes e deixar Pepê na cara do gol, mas o atacante chutou para fora, assustando Tiago Volpi.

Segundo tempo

O São Paulo voltou para o segundo tempo mais ligado e dava a entender que poderia, sim, sair de campo com a vitória. Logo no primeiro minuto de jogo, Igor Gomes tabelou com Pablo na entrada da área e bateu colocado, mas a bola desviou no zagueiro e foi para fora, levando perigo à meta de Paulo Victor. Dois minutos depois, Antony recebeu pela direita, levou para o meio e arriscou de fora da área, buscando o ângulo e tirando tinta do travessão.

Depois das duas ameaças dos visitantes, o Grêmio acordou e acabou ganhando um pênalti aos nove minutos, quando Antony derrubou Alisson dentro da área. Luciano foi para a cobrança e não desperdiçou, abrindo o placar ao deslocar Tiago Volpi. Não satisfeito, o Tricolor gaúcho ampliou dois minutos depois em nova bola parada. Desta vez, Alisson cobrou falta no primeiro pau, e Vitor Bueno desviou de cabeça, sem chances para o goleiro são-paulino.

Mas, o atropelo gremista não parou por aí. Aos 16 minutos, Alisson encontrou Pepê, que acionou Maicon. O meio-campista do Grêmio abriu para Luciano, que invadiu a área e bateu cruzado, na saída de Tiago Volpi, para matar o jogo e assegurar a tão sonhada classificação direta à fase de grupos da Libertadores.

Por:Gazeta Esportiva (foto:Lucas Uebel)01/12/2019 20:11

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...