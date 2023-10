Lionel Messi conquista sua oitava Bola de Ouro

(Foto:Reprodução/Twitter Ballon d’Or) – Lionel Messi venceu a Bola de Ouro 2023, na segunda-feira (30), na França. É a oitava vez que ele leva o prêmio de melhor jogador entregue pela revista francesa “France Football”.

Aos 36 anos, o craque que atua no Inter Miami, dos Estados Unidos, ficou com o troféu especialmente por conta de sua performance na última Copa do Mundo, no Catar, vencida pela Argentina. Messi foi o grande protagonista do torneio.

A Bola de Ouro Feminina foi para Aitana Bonmati, do Barcelona, campeã do mundo pela Espanha em 2023. Ela quebrou a hegemonia da companheira de clube e seleção Alexia Putellas, que venceu as duas últimas edições, mas não foi indicada neste ano.

A festa começou com a premiação de Jude Bellingham, atualmente astro do Real Madrid, com o troféu Kopa, que vai para a revelação da temporada. Ele já vinha brilhando no Borussia Dortmund na temporada passada.

Depois, Vinicius Júnior foi premiado com o Prêmio Sócrates, que reconhece iniciativas sociais ligadas ao esporte.

O brasileiro do Real Madrid ganhou por conta de seu trabalho com a Fundação Vinicius Júnior, organização que o jogador abriu no Rio de Janeiro e ajuda crianças que vivem em condições de pobreza através do esporte.

O argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa, ficou com o troféu Yashin, que premia o melhor goleiro da temporada. Ele foi campeão do mundo e um dos protagonistas do título argentino no Catar 2022.

Os Vencedores:

Vencedor da Bola de Ouro Masculina

Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

Vencedora da Bola de Ouro Feminina

Aitana Bonmati (Barcelona)

Vencedor do troféu Kopa (revelação)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Vencedor do troféu Yashin (melhor goleiro)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Troféu Gerd Müller (artilheiro do ano)

Erling Haaland (Manchester City), com 56 gols

Vencedor do troféu Sócrates

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Time do ano – futebol masculino

Manchester City

Time do ano – futebol feminino

Barcelona

