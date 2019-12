Santos vence Chapecoense, se isola no 2º lugar e iguala melhor campanha

O Alvinegro administrou o resultado e só teve uma chance clara, em falta perigosa batida por Sánchez. A Chape tentou, porém, esbarrou na falta de qualidade técnica. 2 a 0 tranquilo na Vila. Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Ivan Storti/SFC)01/12/2019 20:08 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

You May Also Like