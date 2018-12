Grêmio goleia Avenida e dá passo gigante rumo a final do Gauchão

Fonte: Lance (foto: Lucas Uebel/arquivo) – Com menos de 10 minutos de jogo, o time do Grêmio não só tomou as rédeas da partida no sentido técnico como foram muito efetivos em transformar chances em gols. Aos sete, Ramiro dominou a bola próxima a grande área depois do passe de Luan e acertou um lindo chute no ângulo do goleiro Fabiano Heves.

Um minuto depois, em lance de profundidade no ataque gremista, o cruzamento de Jael bateu na mão do lateral Itaqui dentro da grande área e resultou em penalidade marcada pela arbitragem. O camisa 7 Luan foi para a cobrança e mostrou categoria para bater bem no canto do arqueiro do Avenida.

Depois dos dois gols, o Grêmio seguiu dominante e ainda teve uma excelente oportunidade em lance onde Everton e, no rebote, Luan errou chute de primeira. Situação essa que marcou uma transição do domínio da partida.

O Avenida começou a ser mais “corajoso” e, percebendo o cenário que se complicou bastante para o seu lado, conseguiu segurar mais a bola no campo de ataque. Com isso, duas oportunidades incríveis foram criadas, porém não-convertidas pelo Periquito.

Em cruzamento vindo da esquerda, Cléverson cabeceou com muito perigo no canto oposto de Marcelo Grohe levando muito perigo ao passar próxima a trave direita. Mas o lance envolvendo Claudinho e Grohe seria ainda mais impressionante.

Depois de toque de Felipe Tchelé dentro da área, Claudinho, aos 42 minutos, estava frente a frente com o arqueiro do Tricolor e chutou no seu contrapé, mas não contava com uma incrível intervenção com os pés.

Logo aos 12 minutos do tempo complementar, Arthur recebeu a bola bem próximo a pequena área e bateu por baixo, 3 a 0 Grêmio. Gol esse que ratificou o domínio da equipe dirigida por Renato Portaluppi.

No restante da partida, o time da casa “acusou o golpe”, não conseguindo ter a mesma reação dos 45 minutos iniciais de assumir o controle do confronto. Algo que ficou sob a batuta gremista com troca de passes e aproveitando as brechas dadas nas saídas ao ataque do Periquito.

Com isso, a partida caminhou a mercê do Grêmio até o apito final de Jean Pierre Lima confirmar a vitória visitante.

