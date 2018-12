Vettel aproveita desastre da Haas, tira sorriso de Hamilton e abre temporada 2018 com vitória na Austrália

Minutos depois de ter conquistado a pole-position do GP da Austrália, Lewis Hamilton comemorou e tripudiou do seu rival, Sebastian Vettel: “Estava esperando para acertar uma boa volta e tirar o sorriso do seu rosto”. Mas tudo mudou neste domingo (25) em que deu tudo certo para o alemão tetracampeão. Com uma performance sólida da Ferrari e um enorme golpe de sorte, Seb começou na frente do rival a luta pelo pentacampeonato com vitória em Melbourne. A Hamilton, restou se conformar com o segundo lugar depois de tentar uma pressão nas voltas finais, porém sem sucesso.

A sorte de Vettel foi o enorme azar da Haas. Um verdadeiro desastre. A equipe norte-americana vinha com totais condições de colocar seus dois carros no top-5. Mas Kevin Magnussen e Romain Grosjean abandonaram depois do pit-stop pelo mesmo problema: a roda traseira esquerda mal fixada. No caso do franco-suíço, seu carro ficou parado em trecho perigoso, o que proporcionou a entrada do safety-car. Vettel, que havia retardado sua parada para troca de pneus, aproveitou a bandeira amarela, fez o pit-stop e voltou à frente de Hamilton, que havia liderado toda a primeira parte da corrida após ter largado na pole.

Com categoria e experiência, Vettel deu de ombros para os ataques de Hamilton e partiu para sua vitória 48 na F1. E para comemorar a festa da Ferrari, Kimi Räikkönen completou o pódio. Daniel Ricciardo fez uma boa corrida de recuperação depois de partir em oitavo e finalizou em quarto na sua corrida em casa. E Fernando Alonso, com a nova McLaren-Renault, suportou a pressão final de Max Verstappen para cruzar a linha de chegada em quinto lugar.

Nico Hülkenberg foi o sétimo com a Renault e terminou à frente de Valtteri Bottas, que partiu em 15º, mas fez corrida bem discreta. Stoffel Vandoorne foi o nono, enquanto Carlos Sainz enfrentou problemas no estômago e até náuseas para superar Sergio Pérez e marcar o último ponto em disputa neste domingo.

A F1 agora realiza a segunda etapa da temporada 2018 dentro de duas semanas, o GP do Bahrein, no circuito de Sakhir.

A espera de três meses finalmente se acabou. A F1 largou para a primeira etapa da temporada 2018 sem incidentes na Austrália. Hamilton manteve a ponta, seguido por Räikkönen e Vettel. O grande nome foi Kevin Magnussen, que ganhou a posição de Max Verstappen e subiu para quarto. Fernando Alonso também manteve sua posição, a décima.

Logo nas primeiras voltas, Hamilton mostrou todo o poderio da Mercedes e abria ligeira vantagem para Räikkönen. Mais atrás, Magnussen sustentava a excelente quarta posição, mas já tinha Verstappen no seu encalço. Ricciardo buscava sua evolução na prova e fazia a ultrapassagem sobre Nico Hülkenberg, subindo para sétimo. E Sergey Sirotkin abandonava a corrida no começo, na sétima volta, com problemas nos freios da sua Williams. Em seguida, era a vez de Marcus Ericsson deixar a disputa.

Hamilton continuava nadando de braçada e já abria 2s5 de frente para Räikkönen após nove voltas. Mas a outra Mercedes, de Valtteri Bottas, tinha enormes dificuldades para escalar o pelotão. O finlandês levou muito tempo atrás de Esteban Ocon até fazer a ultrapassagem e subir para 13º. E Verstappen, disposto a partir para cima de Magnussen, errou na saída da curva 2, rodou e caiu para oitavo. A Haas tinha dois carros no top-5.

O ‘Homem de Gelo’ forçava o ritmo para não perder Hamilton de vista e diminuía a diferença para 2s3. Mas o tetracampeão tratava de responder em seguida para reafirmar o controle da corrida. Vettel aparecia de forma discreta, em terceiro, seguido pelos carros da Haas e Ricciardo, que buscava um lugar entre os cinco primeiros. Alonso fazia uma corrida quase isolada e aparecia em décimo. O espanhol se queixava de muitas dificuldades para acompanhar o carro da frente. E reclamava do engenheiro que falava com ele no rádio.

Na volta 15, Pierre Gasly também abandonava a corrida. O novato francês recolheu sua Toro Rosso de volta aos boxes com o indicativo de problemas no motor Honda. Quem não tinha problema algum era Hamilton, que mesmo com o ótimo ritmo de Räikkönen conseguia responder à altura e abria vantagem na frente, já subindo para 3s. Naquele momento, com 19 voltas, Räikkönen era o primeiro dos líderes a fazer seu pit-stop. A Ferrari trocou os pneus ultramacios pelos macios. A tática era de não parar mais até o fim da prova.

Desastre da Haas muda a história da corrida

No giro seguinte, era a vez de Hamilton fazer seu pit-stop. A tática foi a mesma de Räikkönen: pneus macios para ir até o fim. Vettel assumia a liderança da corrida. Verstappen também antecipou sua parada, com a Red Bull trocando os supermacios pelos macios. Bottas, apagadíssimo, lutava com a Force India de Sergio Pérez, enquanto Carlos Sainz perdeu o controle da sua Renault e passava reto na curva 9, permitindo a ultrapassagem de Alonso. Por sua vez, Magnussen encerrava uma grande corrida e abandonava logo após seu pit-stop por conta da roda traseira esquerda, que estava solta.

A notícia já era ruim para a Haas e tornou-se dramática na volta seguinte. Grosjean teve exatamente o mesmo problema de roda traseira esquerda solta no seu carro logo após seu pit-stop e, uma volta depois da falha com Magnussen, também abandonava uma corrida até então incrível. Por conta da posição do carro da Haas, a direção de prova acionou o safety-car virtual. Foi aí o ‘pulo do gato’ de Vettel, que aproveitou para fazer seu pit-stop e voltar à frente de Hamilton.

Em seguida, a direção de prova determinou a entrada do safety-car na pista para que os fiscais pudessem tirar o carro de Grosjean na saída da curva 2. Vettel era o líder, com Hamilton em segundo, Räikkönen em terceiro, Ricciardo, Alonso e Verstappen — após o holandês tê-lo passado sob bandeira amarela antes de devolver a posição — vindo na sequência.

A relargada foi autorizada na volta 32. Vettel defendeu a liderança e tinha Hamilton logo atrás. Seb tinha pneus macios dez voltas mais novo que os de Hamilton, o que representava uma considerável vantagem. Após cinco voltas, a diferença entre os dois era mínima, 0s8, só que a Mercedes alertava Lewis sobre um risco de superaquecimento do motor. Mais atrás, Räikkönen e Ricciardo lutavam pela terceira posição.

O fato é que Hamilton andava perto, mas não conseguia ritmo o bastante para tentar ultrapassar Vettel. O ferrarista, ao contrário, parecia ter tudo sob controle e caminhava com autoridade para a vitória depois de ter virado o jogo de forma surpreendente. Räikkönen se sustentava em terceiro, enquanto Alonso segurava a pressão de Ricciardo.

Durante a briga pela liderança, a transmissão proporcionou um desses momentos inusitados e ‘trocou’ os nomes de Vettel e Hamilton por ‘Lastname’ — sobrenome, numa tradução literal, na exibição do gerador de caracteres.

Quando restavam dez voltas para o fim, Hamilton acelerou tudo para tentar ganhar a liderança de Vettel. Mas cometeu um erro no miolo do circuito e permitiu que a vantagem aumentasse de 0s2 para mais de 2s. Assim, era o alemão quem se aproximava da vitória em Melbourne. Mais atrás, Carlos Sainz se segurava em décimo, mas reportava problemas de estômago e náuseas. O espanhol lutava contra Sergio Pérez para pontuar.

No fim das contas, Vettel confirmou uma vitória inesperada, que veio na esteira de sorte, mas também de competência para segurar Hamilton, que acabou perdendo performance no fim com problemas nos pneus. Seb venceu e tirou o sorriso de Hamilton. E Räikkönen completou o pódio em dia de grande festa para a Ferrari, choro para a Haas e lamento para Hamilton. Quem também teve motivos para comemorar foi Ricciardo, quarto, e Alonso completou ótima corrida para fechar em quinto.

