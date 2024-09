Borré marca, Internacional vence Juventude e chega ao terceiro jogo sem perder no Brasileirão

Neste domingo, o Internacional ganhou do Juventude por 3 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi. O Colorado, com isso, chegou ao terceiro jogo sem perder, com duas vitórias e um empate na sequência.

Diante do resultado, o time de Roger Machado está na décima colocação do Brasileirão, com 32 pontos. Já os donos da casa ocupam a 14ª posição, com 28.

Agora, o Internacional enfrentará o Fortaleza, no próximo dia 11, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O Juventude, por sua vez, duela contra o Cuiabá, às 20h, na próxima quinta-feira, na Arena Pantanal.

A primeira grande chance da partida foi do Juventude, quando Lucas Barbosa cabeceou para fora com perigo. Pouco depois, em contra-ataque, Jadson rolou para Erick, que finalizou para defesa de Rochet.

No decorrer do primeiro tempo, contudo, o Internacional ganhou terreno, com Rômulo carimbando a trave. Aos 29 minutos, o Colorado abriu o marcador: Tabata fez belo cruzamento para Borré completar para o fundo das redes.

Posteriormente, aos 33, Thiago Maia invadiu a área e fez o segundo do time gaúcho. Para complicar a situação do Juventude, Rodrigo Sam foi expulso por entrada em Rômulo antes do fim do primeiro tempo.

Com a vantagem numérica, o Internacional seguia em cima dos mandantes. Bernabéi avançou e cruzou para Borré, que obrigou Gabriel a fazer boa defesa. Na sequência, Wesley limpou e chuto rasteiro na trave.

Aos 13 minutos, o Colorado conseguiu chegar ao terceiro gol: a bola sobrou na medida para Bernabéi estufar as redes. O Juventude até chegou a cortar a vantagem, com Oyama no fim, mas não impediu a derrota.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2024/07:49:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...