Atlético-MG vence a 6ª seguida e faz contas para ser campeão

(Foto: Du Caneppele/O Fotografico / Gazeta Press) = A cada rodada do Campeonato Brasileiro, o título do líder Atlético-MG fica mais próximo. Na tarde desta terça-feira, a equipe venceu o time reserva do Athletico-PR, que foca na decisão da Copa Sul-Americana no próximo sábado, na Arena da Baixada. A partida ainda contou com cenas lamentáveis, em briga entre as duas torcidas pouco antes do início do segundo tempo.

Com a nova vitória, a sexta consecutiva na competição, o Atlético-MG segue com grande vantagem na liderança da tabela, com 71 pontos, a 11 do segundo colocado Flamengo, que ainda não jogou na rodada. Já o time paranaense estaciona nos 41 pontos, na 11ª colocação.

A próxima partida do Atlético-MG pelo Brasileirão será frente ao Juventude, que briga contra o rebaixamento, em Minas Gerais, às 19h (de Brasília) deste sábado. Já o Athletico-PR terá, no mesmo dia, a final da Copa Sul-Americana frente ao Red Bull Bragantino, em Montevideo, às 17h.

O jogo – Mesmo com o time completamente alternativo, o Athletico-PR chegou a assustar o líder do campeonato na primeira etapa, principalmente em belas jogadas de Pedro Rocha pela esquerda.

Em uma delas, o atacante recebeu ótimo lançamento pelo campo de defesa, driblou o marcador com belo movimento, mas, cara a cara com Everson, não conseguiu alcançar a bola para fazer a finalização.

Mesmo assim, não é fácil segurar o bom futebol da equipe mineira, que abriu o placar aos 44 em bela jogada de Keno. O camisa 11 tabelou com Hulk dentro da grande área, avançou pela linha de fundo e achou Zaracho pelo meio. O meio-campista aproveitou e mandou para as redes.

No início da segunda etapa, a partida teve de ser paralisada por aproximadamente dois minutos por conta de uma briga entre as torcidas. Com a polícia militar teve que agir para controlar a situação.

Com a bola rolando na etapa final, o Atlético-MG ainda teve chances de ampliar o placar. Hullk chegou a balançar as redes em linda finalização por cobertura, mas o lance foi anulado por impedimento. Em seguida, Keno ainda mandou uma bola na trave do goleiro Bento. Porém, o placar permaneceu o mesmo.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 16 de novembro de 2021, terça-feira

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior (ambos do DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Carlos Eduardo (Athletico-PR); Jair e Diego Costa (Atlético-MG)

Gols:

Atlético-MG: Zaracho (44′ do 2T)

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Lucas Fasson, Nicolás (Pedrinho) e Márcio Azevedo (Erick); Christian e Juninho; Pedro Rocha (Rômulo), Carlos Eduardo (Bissoli) e Jader (Jaderson).

Técnico: Alberto Valentim

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Réver e Dodô; Allan (Igor Rabello), Jair e Matías Zaracho; Keno (Borrero), Hulk (Sasha) e Diego Costa (Nathan).

Técnico: Cuca

Gazeta Esportiva

