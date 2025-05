Grupo chinês mira duas cidades no MT para instalar indústria de US$ 80 milhões

(Foto: Mayke Toscano/ Secom MT) – A empresa chinesa Haid Group estaria entre Campo Verde e Rondonópolis para instalar uma unidade de processamento de caroço de algodão

A empresa chinesa Haid Group avalia Campo Verde e Rondonópolis como possíveis locais para a instalação de uma unidade de processamento de caroço de algodão em Mato Grosso. A estimativa é que mais de US$ 80 milhões sejam investidos pelo grupo, que realiza a sua terceira visita no estado.

O anúncio foi feito pelo grupo chinês durante reunião com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), César Miranda, nesta segunda-feira (28) em Cuiabá.

Em meados de fevereiro e março, como destacado pelo Canal Rural Mato Grosso, representantes da empresa chinesa visitaram diversos municípios mato-grossenses, com o intuito de avaliar seus potenciais. Entre eles Rondonópolis, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Campo Verde e Sorriso.

Fundada em 1998 na China, a Haid Group possui atuação na cadeia do agronegócio, incluindo produção de ração animal, criação animal e de alimentos, entre outros.

A empresa é uma das líderes globais na produção de ração animal, com ampla presença internacional, contando com mais de 600 subsidiárias em países como China, Vietnã, Índia, Indonésia, Egito e Equador.

A previsão é que a unidade a ser instalada em Mato Grosso gere cerca de 150 novos postos de trabalho.

A qualidade da produção de caroço de algodão, segundo o diretor sênior do grupo chinês, Lee Yong Qiong, tem entre os fatores decisivos para a escolha de Mato Grosso para a instalação da unidade fabril do grupo.

“Há um ambiente favorável para virmos para cá. A produção de caroço de algodão de Mato Grosso tem boa qualidade e quantidade suficiente para atender à nossa demanda. Queremos manter investimentos aqui, e a fábrica trará grandes benefícios econômicos para o Estado e para a nossa empresa”, afirmou durante a reunião com o governo do estado.

Haid Group anuncia local em maio

De acordo com o governo de Mato Grosso, a decisão final sobre a localização da unidade de processamento de caroço de algodão deverá ser anunciada em maio. A previsão é que o início das operações ocorra em até 20 meses após o início da construção.

“O grupo já está em estágio avançado de definição. Mato Grosso está cada vez mais atraindo empresas, especialmente aquelas ligadas à transformação de proteínas animais e vegetais. Esse movimento gera empregos de qualidade e, acima de tudo, novas oportunidades em todos os setores relacionados”, destacou o governador Mauro Mendes no encontro.

Fonte: Viviane Petroli e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2025/15:08:55

