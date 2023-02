Grupo é indiciado por rinhas de galos com apostas de altos valores em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O delegado responsável pelas investigações, Eric Fantin, relata ainda que no criadouro foi identificada a existência de 10 galos para cada galinha, uma vez que a reprodução não teria com fim a quantidade e sim a melhoria genética, feita sem conhecimentos técnicos necessários, pelos responsáveis pelos animais.

Segundo informações, os galos que estavam no local pertenciam a donos distintos e constantemente recebiam medicações, supostamente para serem preparados para as disputas.

Em diligências na propriedade, foi possível avistar de longe animais e os objetos destinados à prática criminosa. No local, foi identificado que os galos ficavam em uma parte separada da propriedade, denominada “rinheiro”, que também seria onde as brigas entre os animais aconteciam.

Após diversas denúncias referente a um grupo de pessoas, entre elas políticos do município, que atuava com rinhas de galo, a equipe da Delegacia de Brasnorte iniciou a busca por elementos que comprovassem os fatos, conseguindo identificar uma chácara onde estariam alguns animais e também onde ocorreriam as disputas.

