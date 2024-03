Guarantã do Norte: Confusão entre supostos seguranças de frigorífico e jovem acaba em agressão física; um dos homens é Policial Militar; veja vídeo

(Foto: Reprodução)- O repórter Jones Luz da TV Record em Guarantã do Norte, recebeu um vídeo em que dois homens e um rapaz, possivelmente trabalhador em um frigorífico se envolvem em uma discussão que termina em agressão física. De acordo com fontes ouvidas pelo TV Notícias o homem que agride o jovem e o derruba ao chão é um segurança do frigorífico, local em que ocorreu o fato, “ele anda sempre com a arma à mostra para intimidar os funcionários,” disse um trabalhador do frigorífico que pediu para não ser identificado; outro homem que veste uma camiseta azul é um policial militar lotado no município.

O outro lado

O Frigorífico disse ao repórter que irá emitir uma nota para esclarecer os fatos. O TV Notícias tentou falar com o comandante da Polícia Militar em Guarantã do Norte, Major Abner Campos, mas ele não atendeu às nossas ligações, nem nos respondeu em aplicativo de mensagens.

Assista ao vídeo:

Guarantã do Norte: Confusão entre supostos seguranças de frigorífico e jovem acaba em agressão física; um dos homens é Policial Militar.

Leia mais: https://t.co/R5ipbUI6jc pic.twitter.com/GeY8EbqBTg — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 1, 2024

Fonte: Tv Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2024/08:58:35

