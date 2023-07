Concurso Incra: comissão organizadora é formada para 742 vagas

Com 742 vagas de nível superior autorizadas, concurso Incra 2023 tem comissão organizadora formada para novo edital.

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária formou a comissão que ficará responsável pelo seu novo concurso Incra 2023.

Os nomes dos integrantes foram publicados nesta segunda-feira, 3, no Diário Oficial da União. Com a equipe formada, o próximo passo será a elaboração do projeto básico do edital.

Caberá ainda à equipe escolher e contratar a banca, que ficará responsável pela seleção. Os trâmites não devem demorar, considerando que o Incra e o governo trabalham com prazo para edital e provas.

Em resposta à Folha Dirigida por Qconcursos, o Instituto revelou que pretende aplicar as provas ainda este ano. Desta forma, o edital deve ser publicado até outubro (dois meses antes), como prevê o prazo da portaria autorizativa.

“O Incra tem até o mês de dezembro deste ano para concluir a primeira fase do concurso, que envolve a aplicação das provas objetivas. A possibilidade de existência de cadastro reserva, a distribuição das vagas, os locais de prova, entre outros detalhes, serão objeto dos procedimentos preparatórios, com divulgação em momento oportuno”, disse o instituto em nota enviada à reportagem.

No total, o concurso Incra foi autorizado para o preenchimento de 742 vagas de nível superior, sendo eles:

*analista administrativo: 137 vagas;

*analista em reforma e desenvolvimento agrário: 446 vagas;

*engenheiro agrônomo: 159 vagas.

Veja os salários previstos no próximo concurso Incra

Conforme a Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais Civis e dos Ex-Territórios, de fevereiro deste ano 2023 e considerando os reajustes aplicados pelo Governo Federal, que tiveram início em maio, os aprovados terão ganhos iniciais de:

*analistas (administrativo e em reforma e desenvolvimento agrário)

R$3.130,29

*engenheiro agrônomo

R$4.824,60

Os valores já consideram o vencimento básico reajustado mais o auxílio-alimentação de R$658. Além dos vencimentos, os novos servidores poderão receber a Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA).

O valor da gratificação poderá variar conforme o desempenho individual e institucional. Com o tempo de carreira, os vencimentos tendem a aumentar, podendo ultrapassar o valor de R$12 mil, no caso dos engenheiros, e R$11 mil, para os analistas.

Quer se preparar para concursos? Então confira as próximas seleções previstas nas regiões:

À espera do concurso, Incra atua com déficit de pessoal

Em maio de 2022, um ofício do Instituto Nacional de Colonização Agrária expôs o déficit de pessoal e a preocupação com a recomposição do efetivo.

Nos últimos concursos realizados pelo Incra, nos anos de 2004, 2005 e 2010, 2.599 servidores ingressaram na autarquia, mas cerca de 33% (858) deixaram de pertencer ao quadro de pessoal efetivo do Instituto.

Diante do quadro deficitário de servidores, o Incra deu início aos trâmites para solicitação de autorização, junto ao então Ministério da Economia, de um processo seletivo com vagas para temporários. A seleção, no entanto, não foi realizada.

Na ocasião, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a não realização, lembrando que a recomposição deveria ser feita por meio de um concurso para efetivos.

Assim como diversos órgãos vinculados ao Poder Executivo Federal, o Incra aguardava, desde então, pela autorização do antigo Ministério da Economia para contratar pessoal.

O aval só foi concedido, agora, em 2023, pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável por analisar e autorizar os concursos federais na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O último concurso do Incra ocorreu em 2010. Foram disponibilizadas 550 vagas em quase todo o país. As provas foram aplicadas em todas as capitais do país, além de outras cidades.

A seleção teve mais de 53 mil inscritos, com a organização do Instituto Nacional de Educação Cetro.

