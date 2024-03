Pará inaugura o primeiro Terminal de Gás Natural da Amazônia

Navio, ancorado no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, nordeste do estado, custou o investimento de R$ 300 milhões e tem capacidade para gerar 22% de toda a demanda de gás natural do Brasil — Foto: Agência Pará

O Pará inaugurou nesta quarta-feira (28) o primeiro Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Amazônia e Região Norte do país. O navio, ancorado no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, nordeste do estado, custou R$ 300 milhões e tem capacidade para gerar 22% de toda a demanda de gás natural do Brasil.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou a importância da busca por políticas públicas ambientais dentro da Amazônia como exemplo para o Brasil.

“O Pará tem dado ao Brasil a sua jovem, mas aguerrida gestão, com reflexos em todo o país. Sua estratégia em desenvolvimento econômico com resultados efetivos para a sociedade e a sua defesa incansável pela sustentabilidade, tem total sinergia com o que estamos construindo no âmbito nacional. Esta iniciativa que inauguramos aqui em Barcarena torna o estado do Pará um dos líderes da descarbonização do país, além de tornar a nossa matriz mais limpa e renovável”, elogiou o ministro.

Durante uma cerimônia realizada a bordo de uma balsa com vista para a Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação de Gás Natural (FRSU), Helder Barbalho, ressaltou a importância de mudanças socioambientais necessárias para tornar o Pará uma referência, ainda maior, em preservação ambiental.

“A escolha do Pará para a conciliação de suas vocações se dá acima de tudo pela implementação de iniciativas que permitam com que novas economias, como o mercado de carbono, possam ser estratégias incrementadoras de geração de emprego e de valorização do nosso ativo florestal. Nós valorizamos quem aqui investe, e, particularmente, investimentos que estejam adequados à agenda deste Estado, que quer se desenvolver, que quer crescer e, acima de tudo, liderar a Amazônia. E, a partir da Amazônia, construir um futuro melhor ao Brasil”, disse o governador.

O navio, que mede aproximadamente 300 metros de comprimento (o equivalente a quase seis piscinas olímpicas), é uma unidade de processamento que vai armazenar gás natural em sua forma líquida e o converter em gás natural em estado gasoso, para que seja entregue para a distribuição.

A Companhia de Gás do Pará é responsável pelo serviço de distribuição e movimentação de gás natural no Estado. Será a partir das estações da Companhia, localizadas também em Barcarena, no nordeste do Estado, que o Gás Natural será distribuído e movimentado inicialmente para clientes do segmento industrial e termoelétrico. A distribuição iniciará já no primeiro trimestre de 2024 para a indústria Hydro Alunorte.

