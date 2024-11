Guardas municipais são presos suspeitos de envolvimento na morte de empresário no interior do PA

Empresário Raimundo Roberto Marques Carneiro, conhecido como “Beto do Abade” foi morto a tiros no último dia (16). — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vítima foi assassinada dentro do próprio carro e dupla de guardas confessou o crime, segundo a polícia, que faz buscas para prender outros dois suspeitos.

Dois suspeitos de envolvimento na morte do empresário Raimundo Roberto Marques Carneiro, conhecido como “Beto do Abade”, foram presos pela Polícia Civil. As prisões ocorreram na quinta-feira (21) e na sexta-feira (22) e divulgadas na noite do sábado (23).

Os dois homens são guardas municipais de Curuçá e suspeitos de integrar uma milícia formada por guardas municipais e seguranças privados, segundo a Polícia Civil.

O crime ocorreu na zona rural de Curuçá, no nordeste paraense, no último sábado (16). O empresário foi morto a tiros dentro do próprio veículo. Após ser interrogada, a dupla confessou o crime com detalhes e também contou quem seria a mandante e o contratante do assassinato.

Segundo a polícia, foram encontradas imagens que mostraram a dinâmica do crime e que forneciam indícios da autoria dos suspeitos. Os agentes chegaram aos dois homens após o depoimento de testemunhas e perícias realizadas.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Curuçá com apoio de agentes da Superintendência da 3ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp) com sede em Castanhal.

De acordo com o delegado Thiago Dias, superintendente da Polícia Civil em Castanhal, buscas estão sendo realizadas para prender outros dois suspeitos. Informações podem ser repassadas pelo 190 ou 181.

Fonte: G1 PA

