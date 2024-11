Vídeo: Cavalo é transportado em moto por duas pessoas

Foto: Reprodução | Uma cena inusitada e preocupante chamou a atenção de motoristas e pedestres na Avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Duas pessoas foram flagradas transportando um cavalo em uma motocicleta. O animal, visivelmente desconfortável, dava coices na tentativa de se soltar, o que tornava a situação ainda mais perigosa.

O flagrante ocorreu próximo ao Shopping Nova Iguaçu e gerou indignação entre os que presenciaram o episódio. “Eu não acreditava no que estava vendo. É um absurdo colocar o animal em uma situação tão perigosa, além do risco para quem estava por perto”, disse uma testemunha que preferiu não se identificar.

Nas redes sociais, vídeos e fotos do caso rapidamente viralizaram, com internautas condenando o transporte inadequado e questionando a falta de fiscalização nas ruas da cidade. “Cadê as autoridades? Isso não pode acontecer”, escreveu um usuário.

Procurada, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou, em nota, que agentes da Secretaria Municipal de Trânsito monitoram as ruas da cidade diariamente, mas que o caso do cavalo na moto não foi flagrado pelos fiscais nem denunciado por populares.

Outro caso semelhante foi registrado na Rodovia Presidente Dutra, em Belford Roxo, onde um cavalo foi transportado dentro de um carro, com a cabeça para fora do veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada para comentar o ocorrido, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.

