Guardas portuários liberam portos e se reúnem para decidir rumos da greve no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Companhia Docas do Pará informou por meio de nota que é sensível à questão das reivindicações propostas pelos sindicatos dos portuários, e “reafirma o seu compromisso com a sociedade e que está empenhada em buscar uma solução justa em respeito às leis e garantindo os seus propósitos institucionais”.

Na reunião, os guardas acordaram em retirar o bloqueio dos três portos administrados pela CDP, o de Miramar, em Belém, o PVC, em Vila do Conde, em Barcarena, e o porto de Santarém, desde que fossem abonadas as faltas de quem aderiu a greve.

Guardas portuários da Companhia Docas do Pará (CDP) reuniram com representantes da Diretoria da empresa na manhã desta quinta-feira (14). Desde quarta, a categoria está em greve pela falta de avanço no acordo coletivo.

You May Also Like