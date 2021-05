Guerra entre facções resultam em mais de 10 mortes

Mais de 10 mortes são registradas pela polícia ao longo das últimas horas, desde o momento que iniciou a guerra entre as facções “APS” e “Terror” na noite do último sábado (22), no estado do Amapá.

A “guerra” iniciou da morte de um indivíduo identificado como “Scooby’, alvejado com vários tiros ao está acompanhado de membros do Comando Vermelho (CV), nas proximidades de uma região dominada pelo tráfico, entre o bairro Muca e Jardim Marco Zero. Scooby era filho de uma das lideranças das facções da APS, conhecido como “Pezão”, que deu ordem para as execuções de “rivais”.

Os “campos de guerra” foram em vários bairros de Macapá e Santana, entre os casos ainda no sábado (22), homicídios de detentos que cumpriam pena em regime aberto, além de confrontos entre policiais que tentaram inibir as ações criminosas.

Os integrantes das facções enviaram um comunicado. Veja abaixo a nota da organização criminosa do Amapá, que foi noticiada como envolvida na guerra:

“Aqui somos transparentes, como fizemos notícia, dizendo que eles estão envolvidos. Também é nosso compromisso, dar o espaço para ouvir a parte deles. Primeiramente desejo a todos um salvão de paz, união, liberdade e progresso a família APS, vêm por meio desse comunicado passar toda a transparência sobre o que estão insinuando sobre nossa organização.

Todas essas notícias que estão jogando em grupos de notícias polícias, que a família APS Amapá está em guerra com outra facção e todas essas mortes que estão insinuando que aps está envolvida, não é verdade. APS não tem nenhum envolvimento nisso. Estão tentando se aproveitar do que ocorreu no intuito de prejudicar a todos, pois todos são sabedores que nós sempre pregamos a paz entre bandidos no estado e não vai ser diferente agora. Não somos a favor de bandidos estarem tirando a vida de bandidos.

Nós não temos a haver com essas mortes. Tem uns por aí se aproveitando do que ocorreu para estarem tentando prejudicar todos nós. Sempre fomos de paz e não vai ser diferente agora. Essas mortes que está acontecendo não tem nada haver com a família APS. Alguém que está se aproveitando do acontecido. Todos os irmãos peguem a visão na pista e vamos tá segurando qualquer situação aí e fiquem todos na contenção. Esperem ser tudo esclarecido essas caminhadas que está acontecendo na cidade é pra todos sessarem as ideias e para qualquer situação.”

Na manhã de domingo (23), outras mortes foram registradas. Porém, nenhum dos responsáveis pelo terror na região foram presos.

Por:Rg15/O Impacto com informações Polícia 24h AP – (Foto: Olho de Boto)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...