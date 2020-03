Guerrero brilha e Internacional vence Universidad Católica pela Libertadores

O Internacional começou a fase de grupos da Libertadores em grande estilo. O Colorado recebeu a Universidad Católica nesta terça-feira, e venceu por 3 a 0, em confronto válido pela 1ª rodada da competição sul-americana.

Pressionando do início ao fim, os brasileiros tiveram o controle da partida, mas só conseguiram marcar na segunda etapa. Guerrero brilhou e balançou as redes duas vezes. Marcos Guilherme fechou o marcador.

Com a vitória, a equipe comandada por Eduardo Coudet assumiu provisoriamente a liderança do grupo E, com três pontos somados. Grêmio e América de Cali fazem o outro confronto da chave, também nesta terça-feira, às 21h30 na Colômbia.

O jogo – Melhor na partida do início ao fim, o Internacional pressionou a Universidad Católica desde o apito final. Marcos Guilherme, aos três minutos, Thiago Galhardo, aos oito e aos nove, e Guerrero, aos 24, tiveram boas chances, mas não conseguiram abrir o placar.

Na segunda etapa, a pressão se transformou em bola na rede. Após três chances consecutivas claras para o Colorado aos sete minutos, os mandantes abriram o placar com a estrela de Paolo Guerrero, aos 16.

Em cobrança de falta de média distância, o peruano mirou no lado esquerdo, mas a bola desviou na cabeça de um dos jogadores que formava a barreira, mudou direção e matou o goleiro. 1 a 0 Inter.

O segundo tento do camisa 9 veio com ajuda da defesa. Em reposição aos 21 minutos, o goleiro Dituro errou e lançou no pé de Galhardo, que rapidamente acionou Guerrero. O peruano recebeu com liberdade, invadiu a área e bateu no contrapé. A bola ainda desviou por capricho na trave antes de entrar.

Dono do jogo, o Inter ainda ampliou o placar aos 26, agora em bela jogada coletiva. Da entrada da área, Uendel passou para Edenílson em profundidade; o volante cruzou rasteiro para trás e encontrou Guerrero. O camisa 9 passou ao invés de bater para o gol e acabou achando Marcos Guilherme na riscas da pequena área. O atacante só teve o trabalho de empurrar para as redes e fechar o marcador da vitória. 3 a 0 e show colorado.

Antes do fim, ainda deu tempo para os mandantes provocarem uma expulsão. Após outra boa trama, Edenílson lançou Galhardo, que ia saiu na cara do gol. Antes de invadir a área, o atacante foi derrubado pelo zagueiro Huerta, que levou vermelho direto.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

03/03/2020 20:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...