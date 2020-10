Hamilton vence 91ª corrida da carreira e iguala recorde de Schumacher

foto: AFP) – Lewis Hamilton conquistou uma vitória histórica no GP de Eifel neste domingo. O piloto da Mercedes chegou a sua 91ª vitória na Fórmula 1, igualando o recorde de Michael Schumacher como maior vencedor da história da modalidade.

Completaram o pódio os pilotos Max Verstappen, da Red Bull, e Daniel Ricciardo, da Renault. O belga foi quem perseguiu Hamilton durante toda a prova, mas sem sucesso. No final, bateu o recorde da pista de volta mais rápida. Já o australiano, conseguiu sair da sexta posição para o terceiro lugar. O piloto não chegava ao pódio desde 2018.

A grande baixa da corrida foi Valtteri Bottas, que largou na liderança, mas teve problemas com o motor e, após muitas reclamações, acabou abandonando a pista. O finlandês não foi o único a deixar a prova por este motivo. Ocon, da Renault e Norris, da McLaren, também saíram do GP por conta de problemas no motor.

Por conta de uma batida em Kyvat, que acabou arrancando a asa do carro, Albon acabou sofrendo punição. Ao parar nos boxes para cumpri-la, optou por deixar a pista. Quem também sofreu punição foi Haikkonen, que perdeu 10 segundos por ter causado um acidente com Russel, fazendo com que o piloto da Williams deixasse a pista.

O desempenho das Ferraris, que surpreendeu nos treinos, acabou sendo regular. Largando em quarto, Leclerc não conseguiu manter seu posto e terminou a corrida em sétimo. O companheiro de equipe, Sebastian Vettel, ficou com a 12ª posição, tendo largado em 11º.

1- Lewis Hamilton (Mercedes)Valtteri Bottas (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull): 4.470

3- Daniel Ricciardo (Renault): 14.613

4- Sergio Pérez (Racing Point): 16.070

5- Carlos Sainz (McLaren): 21.905

6- Pierre Gasly (Alpha Tauri): 22.766

7- Charles Leclerc: 30.814

8- Nico Hulkenberg (Racing Point): 32.596

9- Romain Grosjean (Haas): 39.081

10- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 40.035

11- Sebastian Vettel (Ferrari): 40.810

12- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 41.476

13- Kevin Magnussen (Haas): 49.585

14- Nicholas Latifi (Williams): 54.449

15- Daniil Kvyat (Alpha Tauri): 55.588

16- Lando Norris (McLaren): não completou a corrida

17- Alex Albon (Red Bull): não completou a corrida

18- Esteban Ocon (Renault): não completou a corrida

19- Lance Stroll (Racing Point): não completou a corrida

20- George Russell (Williams): não completou a corrida

